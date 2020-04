Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas arbeitet mit seinen europäischen Kollegen daran, dass der Sommerurlaub unter bestimmten Voraussetzungen möglich wird. "Ich hoffe, dass der Sommerurlaub in so vielen Ländern wie möglich möglich sein wird, aber dafür sind wir abhängig von der Bekämpfung der Pandemie und den Erfolgen in den einzelnen Ländern", sagte der SPD-Politiker dem ARD-Morgenmagazin.

Er hoffe, dass man die globale Reisewarnung nicht über den 14. Juni hinaus verlängern müsse, sondern dass es Regelungen gibt innerhalb der Europäischen Union mit einzelnen Staaten, wie Tourismus stattfinden könne.

"Wir wollen eine abgestimmte Lösung für den Sommer. Wir wollen, dass der Sommerurlaub möglich wird, wenn er verantwortbar ist", so Maas.

Die Situation in Spanien und Italien sei anders als beispielsweise in den Niederlanden, Dänemark und Österreich. Einige Länder seien sehr vorsichtig und wollten die Grenzen nicht so schnell öffnen. Andere wollten möglicherweise nur einheimischen Tourismus ermöglichen.

"Die Lage ist sehr differenziert. Aber wir wollen alles dafür tun, dass wir nicht noch länger Reisewarnungen brauchen", so Maas. "Aber dafür sind wir auch abhängig von der Entwicklung in anderen Ländern"

