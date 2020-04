Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel verbucht größtes Umsatzminus seit 2007

Wegen der Pandemie waren im März große Teile des deutschen Einzelhandels geschlossen, was zu starken Umsatzeingebußen geführt hat. Gleichzeitig sorgte die starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs zu erhöhten Umsätzen in anderen Bereichen, etwa in Supermärkten und Apotheken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die gesamten Umsätze nach Abzug der Inflation um 5,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist der stärkste Umsatzrückgang gegenüber einem Vormonat seit dem Januar 2007.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 159.119 angegeben - ein Plus von 1.478 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 161.539 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 6.288 Todesfälle, die JHU 6.467 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 123.500.

Zahl der Fluggäste fällt im März um 62,9 Prozent

Die Corona-Pandemie hat den Luftverkehr im März stark eingeschränkt. An den deutschen Hauptverkehrsflughäfen sind nur rund 7,1 Millionen Fluggäste gestartet oder gelandet. Das waren 62,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete.

Frankreichs Wirtschaft fällt im ersten Quartal in Rezession

Die französische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2020 einen historischen Einbruch erlitten und geriet in eine Rezession, da das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum zweiten Mal in Folge schrumpfte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Insee in einer ersten Veröffentlichung meldete. Schon im vierten Quartal 2019 war das BIP um 0,1 Prozent gesunken.

Preisauftrieb in Frankreich lässt im April nach

Die französische Inflation hat sich im April abgeschwächt. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung sank auf 0,5 von 0,8 Prozent im März, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 0,2 Prozent erwartet.

Österreichs BIP schrumpft im ersten Quartal um 2,5 Prozent

Die österreichische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2020 starke Einbußen erlitten, weil aufgrund der Pandemie viele Aktivitäten stillgelegt wurden. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,5 Prozent (Kennziffer laut Eurostat-Vorgabe) gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel das BIP um 2,7 Prozent.

Chinesische Industrieaktivität im April gesunken

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,8 (März: 52,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,0 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

US-Notenbank zu aggressiven Maßnahmen bereit

Die Federal Reserve ist zu aggressiven Schritten bereit, um eine Erholung der US-Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Pandemie zu unterstützen. Die Zentralbank "ist entschlossen, ihr gesamtes Instrumentarium einzusetzen, um der US-Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu helfen", erklärten die Währungshüter mit Fed-Chef Jerome Powell an der Spitze. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesen Entscheidungen gerechnet.

Seehofer verbietet alle Hisbollah-Aktivitäten in Deutschland

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat jegliche Betätigung der schiitischen Hisbollah-Miliz in Deutschland verboten. Seit den frühen Morgenstunden am Donnerstag liefen auch in mehreren Bundesländern zeitgleich "polizeiliche Maßnahmen" gegen die Organisation, teilte das Bundesinnenministerium mit. Es bezeichnete die aus dem Libanon stammende Hisbollah als "Terrororganisation".

DGB-Chef Hoffmann offen für Konjunkturprogramm und Konsumgutscheine

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, hält ein Konjunkturprogramm für erforderlich, um einen Absturz am Arbeitsmarkt zu verhindern. Dieses müsse eine Lenkungsfunktion erfüllen, sagte Hoffmann dem Handelsblatt. Er könne der Idee der Grünen, Konsumgutscheine an die Bürger zu verteilen, etwas abgewinnen. "Das ist ein interessanter Vorschlag, solange er zielgenau funktioniert und vor allem Menschen mit geringem Einkommen zugutekommt", sagte Hoffmann.

Kurz will Österreichs Grenze zu Deutschland "in absehbarer Zeit" öffnen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz geht davon aus, dass die Grenze zwischen Österreich und Deutschland bald wieder geöffnet wird. "Aus unserer Sicht ist es möglich, in absehbarer Zeit die Grenze zu Deutschland, aber auch zu anderen Nachbarländern, wo die Entwicklung ähnlich gut ist, zu öffnen", sagte Kurz zur Bild-Zeitung. "Wenn die Situation in Deutschland und Österreich gleich ist, dann ist es relativ egal, ob sich jemand innerhalb von Deutschland bewegt oder nach Österreich wieder zurück. Das ist eigentlich sehr naheliegend", sagte Kurz.

Großbritannien korrigiert Zahl der Corona-Todesfälle stark nach oben

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Großbritannien ist am Mittwoch in Folge einer neuen Zählweise stark gestiegen. Unter Berücksichtigung der in Pflegeheimen Verstorbenen seien insgesamt 26.097 Menschen seit Beginn der Pandemie gestorben, erklärte Außenminister Dominic Raab auf einer Pressekonferenz in London. Zuvor waren in der offiziellen Statistik nur die Toten in Krankenhäusern erfasst worden - bis Dienstag waren dies 21.678 Tote.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum März -17,9% gg Vm; -18,1% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum März PROGNOSE -14,3% gg Vm; -14,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Feb rev -0,5% (vorl: -0,1%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion März -3,7% (PROG: -5,1%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Jan-März +0,4% gg Vq

Japan/Einzelhandelsumsatz März -4,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte März -10,1% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.