Es gibt reihenweise Startups, die vor der Coronakrise auf Events und Erlebnisse als Konzept gesetzt haben. Zwei davon sind Artnight und Urban Sports Club. Jetzt mussten sie umdenken. Aerobic im Fitnessstudio, Yogakurse und Pilates, der Besuch in der Boulderhalle - mit einer Mitgliedschaft bei Urban Sports Club war all das möglich. Das Startup bietet eine Flatrate fürs Schwitzen. Zumindest vor Corona. Seitdem das Coronavirus Sars-CoV-2-Virus grassiert, sind die Sportstudios geschlossen, Ausgangsbeschränkungen halten die Menschen in Deutschland und der Welt in ihren eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...