Das Impfstoffunternehmen Valneva und der Pharmakonzern Pfizer wollen Valnevas Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose VLA15 gemeinsam entwickeln und vermarkten. Der Impfstoff befindet sich derzeit in klinischen Studien der Phase 2. VLA15 ist das einzige aktive Impfstoffprogramm gegen Lyme-Borreliose in der klinischen Entwicklung und umfasst sechs Serotypen, die in Nordamerika und Europa verbreitet sind. Valneva hat Anspruch auf Barzahlungen in Höhe von insgesamt 308 Mio. US-Dollar, die sich aus einer Vorauszahlung in Höhe von 130 Mio. US-Dollar, Entwicklungsmeilensteinen in Höhe von 35 Mio. US-Dollar und Meilensteinen für die frühe Vermarktung in Höhe von 143 Mio. US-Dollar zusammensetzen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Valneva 30 ...

