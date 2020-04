Der Bitcoin hat die am Vortag gestartete Rallye über Nacht ausgebaut und auf 24-Stunden-Sicht fast 20 Prozent zugelegt. Die Marke von 9.500 Dollar und sogar fünfstellige Kurse sind nun wieder zum Greifen nahe. Laut Brancheninsider gibt es für den plötzlichen Ausbruch vor allem einen Grund. Der Markt beginne nun, das bevorstehende "Halving" beim Bitcoin einzupreisen, so die einhellige Erklärung für den Kurssprung. Nach jeweils 210.000 geminten Blöcken, also etwa alle vier Jahre, halbiert sich dabei ...

