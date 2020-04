Das Konjunkturbarometer ist innerhalb kurzer Zeit auf ein Niveau gefallen, das vergleichbar mit der Finanzkrise von 2009 ist.Zürich - Das KOF Konjunkturbarometer sinkt im April so stark wie noch nie in seiner Geschichte. Es fällt innerhalb kurzer Zeit auf ein Niveau (63.5 Punkte), das vergleichbar mit der Finanzkrise von 2009 ist. Lediglich in den ersten drei Monaten des Jahres 2009 waren die Barometerwerte noch etwas tiefer als derzeit. Die Schweizer Wirtschaft ist im Krisenmodus. Das KOF Konjunkturbarometer sinkt im...

