MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das erste Quartal des Schmierstoffherstellers sei besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedoch könnten Kommentare zum zweiten Quartal aus seiner Sicht zu deutlichen Reduzierungen der Markterwartungen führen./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 08:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005790430

