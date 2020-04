Elon Musk hat sich in einer Telefonkonferenz sehr deutlich dazu geäußert, was er von den aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hält. Tesla-Chef Elon Musk hat die kalifornischen Ausgehbeschränkungen in der Coronakrise öffentlich als "faschistisch beschimpft. Dem milliardenschweren Konzernlenker brannten in der Telefonkonferenz zu Quartalszahlen des Elektroauto-Herstellers die Sicherungen durch. Seine Meinung sei, die Menschen würden durch die Maßnahmen in ihren Häusern eingesperrt und ihre Rechte nach der Verfassung verletzt...

