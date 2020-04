Sveriges Riksbank: Result of Riksbank reversed auctions SEK bonds

Auction date 2020-04-30 Loan 1061 Coupon 0.75 % ISIN-code SE0011281922 Maturity 2029-11-12 Tendered volume, SEK mln 1,000 +/- 250 Volume offered, SEK mln 3,453 Volume bought, SEK mln 1,000 Number of bids 17 Number of accepted bids 3 Average yield -0.143 % Lowest accepted yield -0.144 % Highest yield -0.139 % % accepted at lowest yield 80.00

? Auction date 2020-04-30 Loan 1056 Coupon 2.25 % ISIN-code SE0004517290 Maturity 2032-06-01 Tendered volume, SEK mln 1,000 +/- 250 Volume offered, SEK mln 3,450 Volume bought, SEK mln 1,000 Number of bids 19 Number of accepted bids 5 Average yield 0.068 % Lowest accepted yield 0.066 % Highest yield 0.076 % % accepted at lowest yield 56.52