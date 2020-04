BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will in der großen Koalition keine Steuersenkungen mittragen, um die Konjunktur in der Corona-Krise anzukurbeln. "Dass CDU, CSU und FDP heute nur einfällt, durch Steuersenkungen die Einnahmenseite zu schwächen statt zu stärken, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das sind Rezepte aus der neoliberalen Küche, bei denen wir bald fragen werden: Was haben wir hier eigentlich angerichtet?", sagte Walter-Borjans im Interview mit der Wirtschaftswoche.

"Steuersenkungen wollen die Lobbyisten immer, egal, wie es gerade läuft. Für mich ist das keine kluge Konjunkturpolitik." Auch eine Komplettabschaffung des Solidarzuschlags stehe nicht zur Debatte. "Der Soli für die Einkommensgruppen am oberen Ende würde nur dann obsolet, wenn wir eine Steuerreform machten, bei der alle Ent- und Belastungen zusammengedacht würden. Bis dahin bleibt er das letzte Korrektiv in einer immer schieferen Verteilung zulasten der mittleren und kleinen Einkommen", sagte Walter-Borjans.

Stattdessen kämen auf Wohlhabende höhere Lasten zu: "Wir müssen die aufgenommenen Kredite auch wieder abtragen. Und zwar so, dass die Rechnung nicht wieder vorwiegend bei den Klein- und Normalverdienern hängen bleibt", so der Co-Vorsitzende der SPD. "Auch die stärkeren Schultern bei uns müssen einen größeren Beitrag leisten."

April 30, 2020

