Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 04.05.2020(Nr. N 022) Umsatz und tätige Personen im Friseurhandwerk, Jahr 2017Dienstag, 05.05.2020(Nr. 19) Zahl der Woche: Umsatz in Gartencentern, Mai 2019Mittwoch, 06.05.2020(Nr. 155) Verarbeitende Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex),März 2020Donnerstag, 07.05.2020(Nr. 156) Produktionsindex, März 2020(Nr. N 023) Erwerbsbeteiligung von Müttern in Familien mitSchulkindern, Jahre 2008 bis 2018Freitag, 08.05.2020(Nr. 157) Außenhandel, März 2020(Nr. 158) Inlandstourismus, März 2020(Nr. 159) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), Februar 2020+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html