Unterföhring (ots) -- Zahl der Gesamt-TV-Haushalte in Deutschland bleibt auf konstant hohem Niveau- 17,28 Millionen TV-Haushalte in Deutschland empfangen Fernsehprogramm via Satellit- 84 Prozent der TV-Haushalte in Deutschland sehen ihr TV-Programm in HD-Qualität; weiterhin 6 Millionen TV-Haushalte ohne HD-Empfang Satellit ist der führende Verbreitungsweg für Fernsehinhalte in Deutschland. Mit 17,28 Mio. TV-Haushalten erreicht der Satellit einen Marktanteil von 45,5 Prozent (2018: 17,49 bzw. 45,6 Prozent). Kabelfernsehen hielt mit 16,10 Millionen TV-Haushalten und Marktanteilen von 42,4 Prozent seinen zweiten Platz (2018: 16,18 Mio. bzw. 42,2 Prozent). IPTV verzeichnete 2019 leichte Zuwächse von 300.000 auf insgesamt 3,08 Millionen TV-Haushalte. Die Zahl der Terrestrik-Haushalte sank um 370.000 auf 1,52 Millionen TV-Haushalte."Der Satellitenempfang erfreut sich großer Beliebtheit in Deutschland. Zuschauer, die ein breites Programmangebot in der besten Qualität zu einem günstigen Preis möchten, setzen auf Satellitenempfang", so Christoph Mühleib, Geschäftsführer von ASTRA Deutschland. Mühleib weiter: "Und auch die Zuverlässigkeit des TV-Signals spielt eine große Rolle. Gerade aktuell wird wieder spürbar, wie wichtig es ist, eine stabile Infrastruktur zu haben. So sind Bandbreitenengpässe beim TV-Empfang für Satellitenhaushalte kein Problem."HD-Wachstum hält an, dennoch 6 Millionen Haushalte ohne HD-EmpfangDie Zahl der HD-Haushalte in Deutschland stieg 2019 auf 31,96 Millionen (2018: 29,85 Millionen). Damit empfingen 84 Prozent aller TV-Haushalte in Deutschland ihr Programm in HD-Qualität. Unter den deutschen HD-Haushalten ist Satellit mit 14,65 Millionen erreichten Haushalten der führende Verbreitungsweg, gefolgt von Kabel (12,92 Millionen), IPTV (2,87 Millionen) und Terrestrik (1,52 Millionen). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 2,11 Millionen Haushalten in Deutschland. Trotz diesem klaren Wachstum besteht nach wie vor eine substanzielle HD-Lücke in Deutschland: Über sechs Millionen TV-Haushalte können ihr TV-Programm nur in SD-Qualität empfangen.So die Kernergebnisse des aktuellen ASTRA TV-Monitors 2019, den das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jährlich im Auftrag von ASTRA erhebt. Dieses Bild ergab sich basierend auf 37,97 Millionen TV-Haushalten in Deutschland (2018: 38,35 Millionen). Die Befragung der deutschlandweit insgesamt 6.000 Haushalte fand Ende 2019 statt. Bei der Auswertung wurde jeweils der Erstempfangsweg, also das Hauptempfangsgerät der Haushalte, berücksichtigt.