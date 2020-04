Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL), ein multinationales, am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse öffentlich gehandeltes Unternehmen für nachhaltige Technologien mit globalem Hauptsitz in Zug (Schweiz) und nordamerikanischem Hauptsitz in Scottsdale (Arizona/USA), gibt einen Blick über die Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen sowie den Markt für Blei-Säure-Batterien (SLI) im Allgemeinen.



Sehr geehrte Aktionäre und Partner, wir befinden uns in einem sich rasant entwickelnden globalen Umfeld, das in unserem bisherigen Leben beispiellos ist. So sehr wir in diesen Zeiten von COVID-19 gerne nach außen klarer kommunizieren wollten, so sehr haben wir uns aufgrund der sich permanent verändernden Lage damit bisher zurückgehalten. Davor waren wir aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhephase während unseres erfolgreichen Listings am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in der Kommunikation eingeschränkt.



Wegen der Pandemie lag in den vergangenen Monaten unser Hauptaugenmerk auf der Gesundheit, Sicherheit und dem Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und ihrer Familien sowie auf der Sicherheit und Nachhaltigkeit des Unternehmens.



Wir begrüßen und anerkennen die wirksame Unterstützung der verschiedenen Regierungen, Unternehmen mit einem tragfähigen Geschäft die Chance zu geben, diese Pandemie und den von den Behörden verhängten Lock-Down durchzustehen. Vergangene Woche erhielt iQ International vom US-Finanzministerium eine finanzielle Unterstützung bei den Gehaltszahlungen für seine Mitarbeiter in den USA sowie Mittel aus einem COVID-19 Darlehensprogramm der Schweiz. Darüber hinaus zahlt die italienische Regierung über das CIGO COVID-19-Programm derzeit bis zum 30. Mai 2020 die Gehälter der Belegschaft in unserem italienischen Werk in Bologna.



Das Management hat intensiv daran gearbeitet, alle Möglichkeiten zu verfolgen, um die Zukunft von iQ International zu sichern. Dies werden wir auch weiterhin tun, einschließlich der Beobachtung erweiterter vorhandener Unterstützungsprogramme und der Einführung möglicher neuer Maßnahmen.



Wie bei vielen anderen Unternehmen wirkt sich die COVID-19 Pandemie negativ auch auf unser Unternehmen und unsere Branche aus. Ende März 2020 wurden wir von den Behörden angewiesen, SIA, unser mehrheitlich von iQ International gehaltenes Unternehmen zur Herstellung von Batterien in Italien, zu schließen. SIA hat die Zeit, in der das Werk heruntergefahren wurde, vorteilhaft genutzt, um in der Zeit die jährlichen Wartungsarbeiten im Werk durchzuführen und abzuschließen. Nachdem Blei-Säure-Batterien nun ebenfalls in der Liste der wichtigsten Branchen enthalten sind, ist das Werk wieder bereit, Batterien herzustellen. Das Unternehmen prüft derzeit den bestgeeigneten Weg, um die Anlage wieder hochzufahren.



In 2019 arbeitete das Unternehmen iQ International, neben einer klaren Struktur seines Portfolios, zu einem wesentlichen Teil daran, die Wertpapiere des Unternehmens in den Handel im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse aufnehmen zu lassen. Dies vor dem Hintergrund der Durchführung einer geplanten und erheblichen Kapitalerhöhung im Frühjahr 2020.



Gleichwohl das Unternehmen in diesem Vorhaben erfolgreich war und die Wertpapiere seit dem 23. Dezember 2019 im Geregelten Markt handelbar sind, wurden die Pläne für eine europaweite Roadshow im Frühjahr 2020 durch die behördlichen Einschränkungen aufgrund der COVIS-19 Pandemie abrupt und unvorhersehbar ausgebremst.



Das Unternehmen geht davon aus, dass dies eine vorübergehende Verzögerung sein wird. Das Unternehmen sieht sich seiner Finanzierungsstrategie verpflichtet und arbeitet weiterhin konzentriert in dieser Richtung.



Der veränderten Situation entsprechend ist das Management mit alternativen Möglichkeiten der Finanzierung in Kontakt und sieht trotz dieser schwierigen Zeiten positive Möglichkeiten für institutionelles Kapital. Wir erwarten bald darüber Nachricht geben zu können.



Trotz dieser chaotischen und turbulenten Zeiten waren wir vorsichtig, in dieser Zeit besonnen zu reagieren und die objektive Perspektive beizubehalten. Angesichts dieser Widrigkeiten sieht das Unternehmen dennoch Chancen und einen positiven Ausblick.



Der Ersatzmarkt für Blei-Säure-Batterien ist antizyklisch, und gerade hier im Ersatzmarkt liegen die Aktivitäten und Chancen des Unternehmens iQ International in besonderem Maße. Wie die beigefügte Grafik über den globalen Bleimarkt zeigt, bei dem Blei-Säure-Batterien für 80% des heutigen Gesamtmarktes stehen, ist unsere Branche sehr stabil und verzeichnet auch durch Rezessionen und längere konjunkturelle Abschwung-Phasen ein stetes Wachstum.



Im Gegensatz zu einigen Branchen, in denen im Zuge von COVID-19 geschlossene Messeplätze oder abgesagte Veranstaltungsorte zu Umsatz- und Gewinneinbruch oder verpassten Gelegenheiten führen, verzögert sich aufgrund der Pandemie allenfalls der Verkauf von Blei-Säure-Ersatzbatterien, doch geht der Absatz nicht verloren, da der Ersatzbedarf unvermeidlich ist. Die global betrachtet durchschnittliche Lebensdauer einer Autobatterie von 3-4 Jahren führt zu einem linearen, vorhersehbaren Ersatzbedarf von Seiten der wachsenden vorhandenen Fahrzeugpopulation.



iQ International ist ein Technologieführer in der Branche mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufgrund des starken IP-Portfolios des Unternehmens. Wir werden die vielfältigen Möglichkeiten, die vor iQ International liegen, nachhaltig weiterhin nutzen, um sie zum Erfolg zu führen.



Kommunikation mit den Aktionären Dem Management von iQ International ist sehr bewusst, dass sich die Kommunikation mit den Aktionären sehr hinausgezögert hat. In der Zeit des Listings an den Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse war unsere Kommunikation äußerst sensibel, und wir folgten mit der zurückhaltenden Unternehmenskommunikation genau den Ratschlägen der externen Berater des Unternehmens.



Nach dem erfolgten Listing in Frankfurt und unter den gegenwärtigen neuen Umständen kann das Management nun deutlich kommunikativer sein und Informationen mit seinen Aktionären teilen. In diesem Zusammenhang sind für den Monat Mai weitere Nachrichten geplant. Sie betreffen die Unternehmensbewertung und die Bewertung des IP-Portfolios, Entwicklungen beim internationalen Produktvertrieb, mögliche Akquisitionen und Joint Ventures oder die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.



"Das Management von iQ International möchte die Gelegenheit nutzen, um den Mitarbeitern des Unternehmens an den verschiedenen Standorten auf der Welt öffentlich zu danken, insbesondere den Mitarbeitern im norditalienischen Werk SIA, die von den Folgen der Pandemie am härtesten betroffen waren", sagte Kevin T. Loman, CEO von iQ International.



"Wie viele Unternehmen so haben auch wir Hürden vor uns, doch sind wir hinsichtlich des Marktes für Blei-Säure-Batterien optimistisch. Die boomende Wirtschaft während der vergangenen Dekade führte zu starken Neuwagenverkäufen. Dies spricht für eine hohe Nachfrage auf dem globalen Ersatzmarkt für Batterien, die von Faktoren wie der Fahrzeugpopulation, dem Durchschnittsalter der Fahrzeuge und der durchschnittlichen Batterielebensdauer bestimmt wird. Zwar herrschten in Europa in den vergangenen Jahren ungewöhnlich warme Winter, was den Austauschzyklus für Batterien verlängert. Während des jüngsten Coronavirus Shut-Downs jedoch und der zumeist nur geringen Nutzung der Fahrzeuge überall in Europa, ist im Verlaufe dieses Jahres mit einem verstärkten Ersatzbedarf bei Batterien zu rechnen", so Loman.



iQ Internationale AG Die iQ International AG ist ein multinationales Unternehmen für nachhaltige Technologien, das am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen lizenziert Teile seines IP-Portfolios und produziert und vertreibt hocheffiziente Blei-Säure-Batterien, die den gestiegenen Anforderungen an die Lebensdauer in den heutigen globalen Automobil- und Energie-Speichermärkten gerecht werden. Mit seiner preisgekrönten, innovativen Technologie werden überlegene, langlebige und vom OEM zugelassene SLI-Batterien (Starting-Lighting-Ignition) hergestellt. Batterien mit der Technologie von iQ International wurden entwickelt, um in den heutigen hochelektrifizierten Fahrzeugen, insbesondere in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anwendungen, eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Die Technologien des Unternehmens haben das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Transportbranche zu verringern und den Automobilherstellern dabei zu helfen, die Verpflichtungen bei der Emissionsreduktion zu erfüllen. - Weitere Informationen unter www.iqint.com



Aussender: iQ International AG Adresse: Landis + Gyr Strasse 1, 6300 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: Eva Reuter Tel.: +41 41 768 03 63 E-Mail: ereuter@dr-reuter.eu Website: www.iqinternational.com



ISIN(s): CH0451424300 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin



