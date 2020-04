Das Biotechunternehmen Evotec beteiligt sich an der Suche nach einem Gegenmittel gegen das neuartige Corona-Virus. Wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte, kooperiert die US-Tochter Just-Evotec Biologics mit Sitz in Seattle mit dem vom US-Verteidigungsministerium beauftragten US-amerikanischen Unternehmen Ology Bioservices bei der Suche nach passenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Das Virus kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen.Finanzielle Details der Vereinbarung wurden ...

