KÖLN/BERLIN (Dow Jones)--Die Union geht aus der Corona-Krise weiterhin gestärkt in den Wahlumfragen hervor. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 37 Prozent der wahlberechtigten Bundesbürger CDU/CSU wählen, ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Union damit noch einmal um 3 Prozentpunkte zulegen. Die SPD bleibt unverändert bei 16 Prozent.

Damit könnte die große Koalition auch in diesem Monat die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die meisten Verluste verzeichnen laut der Umfrage, an der 1.636 Personen vom 23. und 27. April teilnahmen, hingegen die Grünen, die 2 Prozentpunkte auf 16 Prozent verlieren. Auch AfD und FDP büßen ein, um je 1 Punkt auf 11 Prozent und 5 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 9 Prozent.

Das Thema Gesundheitsversorgung wird nach der Umfrage nicht mehr allein als das wichtigste Thema genannt, um das sich die Politik kümmern sollte. Im Vormonat nannten 21 Prozent es, im April nur noch 14 Prozent, ebensoviele nannten das Thema Klimaschutz. Zudem bewerteten 53 Prozent das Vorgehen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in der Krise als sehr/eher gut. Lediglich Kanzlerin Angela Merkels (CDU) Vorgehen wurde mit 57 Prozent noch besser bewertet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kam nur auf 18 Prozent.

