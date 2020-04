Mastercard hat im vergangenen Quartal trotz der Corona-Krise Geschäftszuwächse verbucht, jedoch deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende März fiel der Gewinn im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Die Anleger waren dennoch zufrieden - die Aktie legte im Anschluss an die Zahlen weiter zu.Die Corona-Pandemie hat die Ergebnisse aber noch nicht besonders belastet, so Mastercard. Das Unternehmen konnte die Erlöse um drei Prozent auf vier Milliarden Dollar steigern.

Den vollständigen Artikel lesen ...