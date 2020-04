FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1550 (1450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 100 (75) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1120 (1033) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS TUI PRICE TARGET TO 125 (260) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES RESTAURANT GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4400 (4550) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9000 (8500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 317 (274) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 110 (146) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1506 (1200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1000 (940) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 300 (265) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 820 (850) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BRITISH LAND CO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 385 (643) PENCE - HSBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 679 (897) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 833 (890) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6690 (6450) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS ALLIED MINDS PRICE TARGET TO 56 (99) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3800 (3942) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 487 (727) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 73 (72) PENCE - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 460 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2850 (3720) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 130 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 40 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 660 (825) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HELICAL PRICE TARGET TO 435 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 600 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 400 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 685 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 57 (128) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 5 (6) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4730 (4870) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE PRICE TARGET TO 930 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS YOUNG & COS BREWERY PRICE TARGET TO 1230 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP PRICE TARGET TO 1830 (1820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 170 (140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'OVERWEIGHT'('NEUTRAL') TARGET 340(490)P - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1800 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WPP PRICE TARGET TO 740 (760) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 470 (570) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 3950 (4100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 967 (957) P - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2.80 (3.50) EUR - PEEL HUNT CUTS GENUS TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CUTS HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 30 (65) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RESUMES SAINSBURY(J) WITH 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de