FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat bei sinkenden Verkäufen wegen anhaltend hoher Kosten im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das operative Ergebnis sank zum Vorjahr um 34 Prozent auf 0,6 Milliarden Euro, wie Porsche mitteilte. Die Umsatzrendite sackte auf 9,5 Prozent ab - üblicherweise erzielt Porsche deutlich zweistellige Renditen von rund 15 Prozent. Damit gehört das Unternehmen zu den profitabelsten Herstellern weltweit. Die Zahl der Auslieferungen sank um 5 Prozent.

"Wir konnten aufgrund eines positiven Modellmixes mit 6 Milliarden Euro sogar ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr erzielen", zeigte sich Finanzvorstand Lutz Meschke angesichts des Umfelds zufrieden. Dem standen laut Meschke bedingt durch die Corona-Krise ein Volumenrückgang sowie Belastungen aus weiterhin hohen Investitionen in die Elektrifizierung und Digitalisierung gegenüber. Hinzu seien gestiegene Fixkosten durch Modellanläufe gekommen.

Die weltweite Corona-Krise sei für Porsche eine große Herausforderung, so CEO Oliver Blume laut Mitteilung. "Wir halten an unseren Zukunftsinvestitionen in die Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Fahrzeuge konsequent fest", ergänzte der Manager.

April 30, 2020 04:50 ET (08:50 GMT)

