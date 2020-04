Der Stabschef von Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Donnerstag, dass Social-Distancing "mit Sicherheit" bis zum 10. Mai verlängert wird, so die "Bild"-Zeitung. Die derzeitigen Social-Distancing Maßnahmen sollten am Wochenende auslaufen. Seine Ausführungen stehen im Vorfeld des Treffens von Merkel mit 16 Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen ...

