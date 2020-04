Klosterneuburg (ots) - Radfahren im Trend, woom-Nachfrage enorm, woom gefragteste Kinderfahrradmarke auf Kleinanzeigen-Portal "willhaben", Unternehmen verzichtet auf Kurzarbeitwoom kann auch in Corona Zeiten good news vermelden: dem Unternehmen geht es weiterhin gut, die Nachfrage nach woom bikes im eigenen Online Shop und bei Fahrradhändlern ist ungebrochen groß, woom geht nun "back to normal\u201d.woom Höhenflug auf willhaben Kleinanzeigen PortalRadfahren liegt aufgrund der Corona Krise noch mehr im Trend als sonst, das zeigt auch die aktuelle Stichwortsuche auf der österreichischen Kleinanzeigen-Plattform willhaben (https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200429_OTS0084): dort wird derzeit alle zwei Sekunden nach einem Fahrrad gesucht - bei Modellen für Kinder steht woom an oberster Stelle. Gegenüber 2018 waren es bereits im Jahre 2019 um etwa 80 % mehr Stichwortsuchen nach woom. Im heurigen Jahr, sicher auch von Corona beflügelt, verzeichnet willhaben wöchentlich rund 500.000 woom-Stichwortsuchen. Bei Kleinanzeigen-Portalen wird auch der hohe Wiederverkaufswert der sehr langlebigen woom Räder sichtbar - 80 % und mehr des ursprünglichen Kaufpreises können erzielt werden.woom bikes nun auch vorbestellbar"Wir sind unfassbar dankbar, dass unsere Community uns so treu ist\u201d, so woom CEO Marcus Ihlenfeld. "Dem Radfahren gehört die Zukunft, in Zeiten des Klimaschutzes und auch in Corona Zeiten. Wir versuchen, unseren jungen Fans und ihren Familien auch in der Krise so gut wie möglich zur Verfügung zu stehen.\u201d Kurzfristige Corona-bedingte Lieferverzögerungen werden nun sukzessive aufgeholt, die woom bikes sind nun vorbestellbar, das hat die Nachfrage sogar nochmals erhöht.Fahrrad-Händler beraten per WhatsApp Videocallwoom hat ab März auch Solidaritätsaufrufe für Rad-Händler verbreitet. Diese verzeichnen ebenfalls hohe woom Nachfragen und haben weiterhin Räder so gut es möglich war, verkauft, dabei wurden sie kreativ: mit kurzfristig aufgezogenen Online Shops oder mit Kaufberatung per WhatsApp Videocall, sowie mit persönlichen Rad-Lieferungen frei Haus und Kinder-Probefahrten - vor dem Wohnhaus wurde dann schon mal auf mehrere Meter Distanz mit lauter Stimme beraten.woom beendet Kurzarbeit früher als geplantwoom hat für die rund 80 MitarbeiterInnen in Klosterneuburg die Kurzarbeit nach einem Monat abgebrochen: "Nach einem ersten Schock auf Seiten unserer Zulieferer haben wir die Firma kurzfristig heruntergefahren. Aber das ist nicht mehr notwendig, wir starten nun rasch wieder durch", so Ihlenfeld.Wichtiger US Bike Award verliehenAbgerundet wird der woom Höhenflug durch einen soeben von der führenden US Fahrrad-Fachzeitschrift "Bicycling Magazine\u201d verliehenen Award: das neue woom OFF Mountainbike zählt zu den "Best Bikes of 2020\u201d und ist "Best Kids Mountain Bike\u201d. - "Wir möchten die beliebteste Kinderfahrradmarke der Welt werden und Kindern weltweit mit hochqualitativen bikes Freude an der sportlichen Bewegung im Freien vermitteln, das sehen wir als unseren Auftrag\u201d, so Ihlenfeld.Fotomappe woom mit Porträts CEO (https://www.ots.at/redirect/woombikes11)Pressekontakt:Teresa Arrieta, press manager+436642137253teresa.arrieta@woombikes.comhttps://www.woombikes.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136027/4584869