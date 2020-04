onoff AG sichert LiquiditätDGAP-News: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges onoff AG sichert Liquidität30.04.2020 / 11:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nach erfolgreichen Gesprächen mit den beteiligten Hausbanken, der Deutschen Bank einerseits und der Stadtsparkasse Wunstorf andererseits, konnte die onoff AG heute die Kreditverträge unterzeichnen, um die Liquiditätserfordernisse für die nächsten Monate sicherzustellen.Nachdem die beteiligten Hausbanken die guten Unternehmenszahlen vor Ausbruch der Pandemie geprüft hatten und zudem der Vorstand überzeugend den weiterhin positiven Unternehmensausblick darlegen konnte, wurde im Rahmen des KfW-Sonderprogramms 2020 ein sogenannter Unternehmerkredit beantragt. Heute wurden mit den beteiligten Hausbanken, der Deutschen Bank einerseits und der Stadtsparkasse Wunstorf andererseits, die Kreditverträge unterzeichnet. Der KfW-Unternehmerkredit mit einem Kreditvolumen in Höhe maximal EUR 3 Mio. wird in Anbetracht der guten Bonität der onoff group mit einem Zinssatz in Höhe 1 % bepreist bei einer Laufzeit von 5 Jahren."Aktuell ist es noch nicht absehbar, ob wir einzelne oder alle Tranchen des uns damit zur Verfügung stehenden Kreditvolumens ausschöpfen müssen, aber es gibt allen Beteiligten die Sicherheit, dass das Unternehmen auch in dieser Krisensituation über finanzielle Spielräume verfügt", erläuterte Finanzvorstand Dr. Uwe Ganzer diesen wichtigen Baustein der Risikoabsicherung der Unternehmensgruppe.Weitere Informationen unter: www.onoff-group.deÜber die onoff AG: Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 180 Mitarbeitende sind im In- und Ausland an acht verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der beiden Kernbereiche: onoff engineering gmbh und onoff it-solutions gmbh.Kontakt: onoff AG Niels-Bohr-Str. 6 31515 WunstorfKlaus-Karl Becker klaus-karl.becker@onoff-group.de Tel. 05031 9686-15930.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: onoff Aktiengesellschaft Niels-Bohr-Str. 6 31515 Wunstorf Deutschland Telefon: +49 5031 9686-0 Fax: +49 5031 9686-96 E-Mail: info@onoff-group.de Internet: www.onoff-group.de ISIN: DE000A2BPNB1 WKN: A2BPNB Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 1033791Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033791 30.04.2020