München (ots) - Die fortwährende Corona-Krise trifft auch diejenigen, die auf die solidarische Hilfe anderer angewiesen sind. Joyn ist sich seiner sozialen Verantwortung als Unternehmen bewusst und ermöglicht es Mitarbeitern, ehrenamtlich zu helfen. Die Initiative Joyn Cares unterstützt die gemeinnützige Hilfsorganisation Tafel Deutschland e. V.Die Tafeln in Deutschland sammeln Lebensmittel, um diese an Bedürftige zu verteilen. Aktuell können die Mitarbeiter diese Leistung nicht mehr in ihrer regulären Form aufrechterhalten. Umstrukturierungen innerhalb der einzelnen Ausgabestellen sind deutschlandweit die Folge, in vereinzelten Städten kommt es gar zu Schließungen. Um die Lebensmittelausgaben möglichst kontinuierlich fortsetzen zu können, stellt Joyn seine Mitarbeiter von ihrer Arbeit frei, wenn sie helfen möchten. Lokal greifen sie der Münchner Tafel bei der Verteilung von Lebensmitteln unter die Arme.Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn, über die Hilfsmaßnahmen: "Wir sehen uns gegenwärtig einer Situation gegenüber, in der es heißt, enger zusammenzurücken. Daher stand schnell der Entschluss, helfen zu wollen. Wir freuen uns, eben jenen etwas zurückgeben zu können und diejenigen zu erreichen, die eine Zuwendung wirklich dringend benötigen. Die Tafeln leisten tagtäglich großartige Arbeit. Grund genug sie zu unterstützen!"Neben der finanziellen Unterstützung der bundesweiten Tafeln, setzt Joyn bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen auch auf die Mithilfe der deutschen Bevölkerung. Zu diesem Zweck ruft Joyn über seine Social-Media-Kanäle zur Unterstützung des Tafel Deutschland e. V. auf. Jede Form der Hilfe zählt!Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte