MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Telekommunikationsanbieter United Internet setzt ein laufendes Aktienrückkaufprogramm aus. Konkret gehe es dabei um ein Anfang April bekanntgegebenes Programm im Volumen von fünf Millionen Aktien, was 2,58 Prozent des Grundkapitals entspreche, wie das Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Das Programm sollte längstens bis Ende August laufen. United Internet behält sich aber das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit wieder aufzunehmen oder zu beenden./kro/mis

