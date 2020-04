BERLIN (dpa-AFX) - Die aktuelle Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent läge aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) ohne das Instrument der Kurzarbeit deutlich höher. "Denn überall da, wo Kurzarbeit angemeldet wird, sollen Jobs erhalten bleiben", teilte DBG-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Donnerstag mit. "Der Damm Kurzarbeit hält und wir müssen alles dafür tun, dass er nicht bricht."



Buntenbach forderte allerdings, dass die Hilfen des Bundes schneller fließen müssten. "Gerade bei niedrigen Löhnen und dann, wenn es keine tarifliche Aufstockung gibt, reicht das Geld oft kaum, um über die Runden zu kommen." Gleichzeitig begrüßte sie, dass das Arbeitslosengeld für die Zeit der Krise verlängert worden sei.



Angaben der Bundesagentur für Arbeit zufolge hatten Unternehmen in Deutschland für rund 10,1 Millionen Menschen in der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet./maa/DP/jha

