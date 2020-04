BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Internetwirtschaft wird laut einer Studie stark von der Corona-Krise zurückgeworfen, erwartet aber langfristig eine deutliche Stärkung. Für dieses Jahr beträgt der Umsatzrückgang 1,2 Prozent, wie aus der Erhebung des Eco-Verbands der Internetwirtschaft hervorgeht. Erwartet worden war ein Wachstum von 9,5 Prozent. Dies sei "ein ziemlich herber Verlust", erklärte Studienbeauftragter Lars Riegel von der Unternehmensberatung Arthur D. Little.

Am stärksten wird der Einbruch bei den Geschäftsfeldern Aggregation und Transaktionen mit minus 17,23 Prozent, gefolgt von den digitalen Geschäftsmodellen mit minus 9,66 Prozent. Die Segmente Online-Werbung, IT für die Automobilindustrie, E-Commerce und Tourismus gelten als größte Krisenverlierer. Zuwächse erwarten dagegen die Branche Services und Applikationen (plus 4,43 Prozent). So sehen Unterhaltungs- und Kommunikationsdienste, Gaminganbieter und Cyber-Security-Firmen eine massiv steigende Nachfrage. Auch Anbieter von Cloud-, digitalen Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen profitieren.

Dennoch zeigt sich die Branche langfristig krisenresilient. Die Negativ-Effekte werden laut der Studie voraussichtlich bis Ende 2022 komplett kompensiert werden können, wenn die Wirtschaft noch in diesem Jahr wieder weitestgehend hochgefahren wird. In den Jahren nach der Krise sei ein Wachstum von 11,8 Prozent pro Jahr über alle Branchen drin. Der Projektion zufolge dürfte der Umsatz der Internetwirtschaft dann von 147 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf 254 Milliarden Euro 2025 erhöhen.

Die Eco-Studie geht davon aus, dass auch der Anteil der Internetwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt in den kommenden fünf Jahren wächst - um 2,8 Prozentpunkte auf dann 7 Prozent. "Die digitale Transformation wird durch diese Krise beschleunigt", zeigt sich Riegel überzeugt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2020 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.