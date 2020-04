FRANKFURT (Dow Jones)--Continental legt die für dieses Jahr geplante Abspaltung der Antriebssparte Vitesco zunächst auf Eis. Angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Umfeldes wird der Spin-off von Vitesco Technologies der Hauptversammlung 2020 nicht zur Abstimmung vorgelegt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit wird die Abspaltung in diesem Jahr nicht mehr wirksam werden. Der Spin-off werde aber weiterverfolgt.

Das Conti-Management und die Geschäftsführung von Vitesco würden Maßnahmen ergreifen, um den Spin-off mit "kürzest möglicher Vorbereitungszeit" durchführen zu können. Voraussetzung seien spürbar bessere und gefestigte Marktbedingungen. Mit dem Aufschub fallen bestimmte, zeitnah zur tatsächlichen Abspaltung entstehende Kosten und Investitionserfordernisse später an, wie der Hannoveraner Konzern weiter mitteilte.

Conti plant früheren Angaben zufolge, Vitesco an die Aktionäre zu verschenken. Der Konzern werde die in Vitesco Technologies umbenannte Antriebssparte nun bis zur Umsetzung des Spin-offs als Geschäftsfeld Powertrain weiterhin konsolidieren, so Conti am Donnerstag weiter.

Die Hauptversammlung des DAX-Konzerns soll rein virtuell am 14. Juli stattfinden.

