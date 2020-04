FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp bekommt nach Informationen des Handelsblatts rund 1 Milliarde Euro Kredit von der bundeseigenen KfW Bankengruppe. Das Geld diene zur Überbrückung von finanziellen Engpässen, erfuhr die Zeitung aus informierten Kreisen.

Thyssenkrupp braucht danach das Geld, weil durch die Werksstillegungen in der Autobranche derzeit erheblich Geschäft wegbricht. Der Essener Konzern verkauft zur Zeit seine Aufzugssparte an ein Konsortium aus Finanzinvestoren. Allerdings wird der Deal noch von den Kartellbehörden geprüft, so dass der Kaufpreis von rund 17 Milliarden Euro bislang nicht fließt. Frühestens im Juni wird der Erlös verfügbar sein, schreibt die Zeitung.

Bis dahin müssten Engpässe überbrückt werden. Thyssenkrupp hatte zu einem früheren Zeitpunkt erklärt, man prüfe vorsorglich auch einen Antrag auf staatliche Finanzhilfen. Zu dem Bericht des Handelsblattes wollte eine Sprecherin nicht Stellung nehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium konnte nicht zu einer Stellungnahme erreicht werden.

April 30, 2020

