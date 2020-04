Trotz Corona-Lockdown wird weiter kräftig installiert. Im ersten Quartal lag der Zubau bei knapp 1,1 Gigawatt. Die Degression der Solarförderung beträgt auch zwischen Mai und Juni monatlich 1,4 Prozent.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland lag im März bei 367,821 Megawatt, wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag veröffentlichte. Damit blieb er trotz Eindämmungsmaßnahmen zur Corona-Pandemie weiter sehr stabil in diesem Jahr. Er lag nur wenig unter den knapp 373,4 Megawatt im Januar und über den 356,6 Megawatt im Februar. Insgesamt sind damit im ersten Quartal hierzulande Photovoltaik-Anlagen mit ...

