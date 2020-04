LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group hat im ersten Quartal wegen schwacher Werbeeinnahmen durch die Corona-Pandemie weniger umgesetzt. Der Erlös sei im ersten Quartal um etwas mehr als drei Prozent auf 1,47 Milliarden Euro gesunken, teilte die im MDax notierte Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Luxemburg mit. Experten hatten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Die Aktie gab gegen Mittag dennoch um 1,7 Prozent auf 31,36 Euro nach.



Wegen der hohen Unsicherheit durch die Corona-Krise sei es derzeit weiter nicht möglich, einen Ausblick auf das Geschäft im laufenden Jahr abzugeben, hieß es. RTL hatte sich bereits Anfang April von seinen Jahreszielen verabschiedet. Um das Geld in der Krise im Haus zu halten, strich der Konzern zudem die Dividende.



Der Anfang März begonnene Trend zu Stornierungen von Werbebuchungen und Produktionsverschiebungen hat sich in der zweiten Märzhälfte nochmal beschleunigt. Grund seien die europaweiten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Bei der Produktionstochter Fremantle ging der Umsatz um 1,3 Prozent zurück.



An den mittelfristigen Zielen im deutschen und niederländischen Streaming-Geschäft will RTL weiter festhalten. So soll die Anzahl der zahlenden Abonnenten bis zum Jahr 2025 weiter auf 5 bis 7 Millionen steigen. Derzeit bezahlen 1,53 Millionen Abonnenten für die Plattformen TV Now oder Videoland. Mit der Einführung der Covid-19-Schutzmaßnahmen Mitte März habe der Konzern hier höhere Wachstumsraten verzeichnet.



Beim Streaming-Umsatz will der Konzern im gleichen Zeitraum auf mehr als eine halbe Milliarde Euro kommen. Im ersten Quartal hat RTL hier Erlöse in Höhe von 37 Millionen Euro erzielt - ein Fünftel mehr als im Vorjahr./kro/men

