FRANKFURT (Dow Jones)--Die KfW Bankengruppe hat in den ersten drei Monaten 2020 hauptsächlich durch die stärkere inländische Förderung ihr Fördervolumen deutlich erhöht und bekommt die Covid-19-Krise deutlich ergebnisseitig zu spüren. "Das KfW-Förderjahr ist erfolgreich gestartet, jedoch hat die Corona-Krise Deutschland und die Welt noch im ersten Quartal eingeholt", sagte Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe. Die Bundesregierung habe einen umfassenden Schutzschirm aufgespannt und darin komme der KfW "eine bedeutende Rolle zu". Die Corona-Sonderprogramme seien mit hoher Nachfrage gestartet.

Nach einem Konzerngewinn von 295 Millionen Euro im Vorjahr schließt das erste Quartal 2020 mit einem Verlust von 592 Millionen Euro ab. Während sich das Betriebsergebnis vor Bewertungen um fast 11 Prozent auf 435 Millionen Euro verbesserte, schlugen die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Belastungen im Bewertungsergebnis von rund 1 Milliarden Euro durch. Die KfW verwies zur Begründung auf die Bewertungsabschlägen im Beteiligungsportfolio und die höhere Kreditrisikovorsorge von 385 (Vorjahr: 14) Millionen Euro.

Im Rahmen der Corona-Sonderprogramme bietet die KfW Liquiditätshilfen für Unternehmen aller Größen, die durch die Krise in Finanzierungsschwierigkeiten gekommen sind. Die Bankengruppe bezeichnete das Volumen im KfW-Sonderprogramm "Corona-Hilfen" zum Stand am 29. April mit 25.510 Anträgen auf 33,1 Milliarden Euro. Davon seien bereits 25.183 Anträge zugesagt worden, so die KfW weiter und verwies darauf, dass 90 Prozent der eingegangen Anträge ein Kreditvolumen von bis zu 800.000 Euro haben.

Mitte April habe man im Auftrag der Bundesregierung ein neues Produkt, den KfW-Schnellkredit mit 100-prozentiger Risikoübernahme durch die KfW eingeführt, um weitere Unterstützung in der Corona-Krise anzubieten. Der KfW-Schnellkredit erreichte in den ersten Tagen ein Antragsvolumen von 794 Millionen Euro und die KfW rechnet im weiteren Verlauf mit einem deutlichen Zuwachs in den Corona-Programmen.

