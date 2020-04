DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen dem Feiertag "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen der Walpurgisnachtnur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr statt.

FREITAG: An vielen Börsen findet wegen dem Tag der Arbeit kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.943,50 -0,82% -8,97% Euro-Stoxx-50 2.982,69 -0,45% -20,36% Stoxx-50 2.909,15 -0,33% -14,51% DAX 11.067,74 -0,36% -16,46% FTSE 6.054,14 -1,00% -18,92% CAC 4.655,72 -0,33% -22,12% Nikkei-225 20.193,69 +2,14% -14,64% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,64 0,58

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 17,30 15,06 +14,9% 2,24 -70,9% Brent/ICE 25,31 22,54 +12,3% 2,77 -60,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.715,69 1.712,65 +0,2% +3,04 +13,1% Silber (Spot) 15,34 15,40 -0,4% -0,06 -14,1% Platin (Spot) 778,05 778,45 -0,1% -0,40 -19,4% Kupfer-Future 2,38 2,37 +0,0% +0,00 -15,4%

Am Ölmarkt erholen sich die Preise weiter. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt aktuell um 14,9 Prozent auf 17,30 Dollar, Brent notiert 12,3% höhter bei 25,31 Dollar. Am Vortag hatte das US-Energieministerium einen geringeren Aufbau seiner Rohölvorräte gemeldet als erwartet. Gleichzeitig war die Raffinerieauslastung wieder etwas gestiegen. Die Daten deuteten darauf hin, dass sich die weltweite Nachfrage nach Öl schneller erhole als erwartet, sagte Stephen Innes von Axicorp.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem Hoffnungen auf ein mögliches Medikament gegen Covid-19 den US-Börsen am Vortag zu deutlichen Gewinnen verholfen haben, wird die Wall Street am Donnerstag mit nur leichten Aufschlägen zu Handelsbeginn erwartet. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Die Anleger halten sich vor den Ergebnissen der EZB-Sitzung und der Bekanntgabe neuer Daten zum US-Arbeitsmarkt zurück. Die Hoffnung auf ein Medikament stärkt zwar die Zuversicht der Investoren, dass die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat und die harten Maßnahmen zur Eindämmung bald weiter gelockert werden können. Die tiefen Spuren, die die Pandemie in der US-Wirtschaft und global hinterlassen hat, bereiten jedoch weiterhin große Sorge. Positiv wirken die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell vom Vortag nach, dass die US-Notenbank zu weiteren aggressiven Schritten bereit ist, um eine Erholung der US-Wirtschaft zu unterstützen. Die Blicke der Anleger richten sich nun auf die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Konjunkturseitig stehen vor allem die wöchentlichen Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus, denn die Stilllegung der US-Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA geführt. Für Bewegung bei den Einzelwerten dürfte vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison sorgen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 3.500.000 zuvor: 4.427.000 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 39,0 zuvor: 47,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren kaum verändert. Die schlechten Wirtschaftsdaten belasten momentan nicht. Keine großen Akzente setzt die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend. Am Nachmittag gibt die EZB ihre geldpolitische Entscheidung bekannt. Am Markt wird über eine mögliche Ausweitung des PEPP-Ankaufvolumens spekuliert. BASF verlieren nach Zahlen 0,6 Prozent. Die Aufrechterhaltung des Dividendenvorschlags sei positiv, heißt es. Belastend wirkt allerdings, dass der Chemiekonzern den Ausblick zurückgezogen hat. Besser als erwartet sind die Quartalszahlen der Deutschen Börse ausgefallen, sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite. Die Aktie legt um 3 Prozent zu. Als ordentlich werden die Zahlen von Lafargeholcim (plus 2,5 Prozent) im Handel bezeichnet. Societe Generale geben 5,6 Prozent nach. Die Zahlen zum ersten Quartal enthalten nicht nur die "angesichts der Lage verzeihbare" Risikovorsorge, sondern haben auch schwach im Investmentbanking abgeschnitten. Die spanische BBVA (minus 4,2 Prozent) muss Milliarden abschreiben und auch Lloyds (minus 5,2 Prozent) enttäuschte mit den Zahlen. Der Sektor der Banken stellt mit einem Minus von 1,4 Prozent am Mittag den Verlierer. Die Aktien der Luftfahrtausrüster legen zu. Der Lackmustest seien die schlechten Zahlen von Safran und die besseren von MTU gewesen, hieß es. Safran leide neben dem Coronaproblem noch unter der Abhängigkeit von der Boeing 737 Max. Trotzdem geht es für die Aktien 1,7 Prozent nach oben, MTU plus 2,2 Prozent. Mit schwachen Zahlen hat sich die französische Senderkette TF1 (minus 0,5 Prozent) gezeigt. Die wichtigen Werbeeinnahmen brachen um 9,7 Prozent ein. Nach der Dividende wurde nun auch der Ausblick ausgesetzt. Auch RTL leidet unter dem schwachen Werbemarkt - die Aktie verliert 1,9 Prozent. Enttäuschende Zahlen werfen den Kurs des SDAX-Neulings SNP um 14,5 Prozent zurück. Die Gesellschaft hatte am Vorabend sowohl den Umsatz- als auch den Margenausblick für das Jahr 2020 gesenkt. Weiteres Erholungspotenzial sehen Händler in Nemetschek (plus 0,8 Prozent). Die Zahlen seien gut, so ein Händler. Den Ausblick hat das Unternehmen bekräftigt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0875 +0,00% 1,0866 1,0848 -3,0% EUR/JPY 115,92 -0,03% 115,66 115,74 -4,9% EUR/CHF 1,0555 -0,38% 1,0587 1,0572 -2,8% EUR/GBP 0,8692 -0,33% 0,8713 0,8731 +2,7% USD/JPY 106,60 -0,05% 106,60 106,68 -2,0% GBP/USD 1,2510 +0,30% 1,2471 1,2426 -5,6% USD/CNH (Offshore) 7,0594 -0,19% 7,0566 7,0812 +1,3% Bitcoin BTC/USD 8.889,76 +0,26% 9.274,51 8.344,76 +23,3%

Am Devisenmarkt zeigt sich im Vorfeld der Aussagen der EZB wenig Bewegung. Der Euro notiert etwas fester bei 1,0875 Dollar nach 1,0848 am Mittwochabend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit sehr festen US-Vorgaben ist es auch an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich nach oben gegangen. Die Nachricht, dass ein Mittel zur Behandlung von Covid-19 gefunden sein könnte, befeuerte in den USA die Kauflaune. Unterstützung kam auch von der US-Notenbank, die ihre Entschlossenheit bekräftigte, die Erholung der heimischen Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen. Auch schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe vermochten die Stimmung nicht zu trüben. Technologiewerte in der Region profitierten von ermutigenden Geschäftszahlen aus den USA. Unter den Einzelwerten blieben in Tokio Softbank mit einem Anstieg um 0,4 Prozent hinter dem Markt zurück, nachdem das Unternehmen seine Verlustprognose für das am 31. März beendete Geschäftsjahr ausgeweitet hatte. Aktien japanischer Autohersteller und -zulieferer wurden von der Aussicht auf fortgesetzte Wirtschaftsstimuli der US-Notenbank nach oben getragen. Gleiches galt für den Elektroniksektor. Denso sprangen um 7 Prozent nach oben, obwohl der Zulieferer in seinem vierten Geschäftsquartal aufgrund der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch gemeldet und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen hatte. Suzuki Motor und Honda Motor rückten um 9,3 und 5,1 Prozent vor. Hitachi verbesserten sich um 6,2, Yaskawa Electric um 5,6 und Nidec um 6,6 Prozent. Im Zuge der Ölpreiserholung waren in der ganzen Region auch die Branchenaktien stark gesucht. In Tokio verbesserten sich Inpex um 5,1 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 2,6 Prozent. In Sydney ging es für Santos um 9,3 Prozent aufwärts. Woodside Petroleum stiegen um 6,9 Prozent und Oil Search um 10,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt haben sich am Mittwoch eingeengt. Die Stimmung wurde gestützt von ersten Ergebnissen der Phase-3-Studie für das Medikament Remdesivir des US-Biotechunternehmens Gilead. Wenig Überraschendes setzte die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Vorabend. Am Donnerstagnachmittag steht nun die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer geldpolitischen Entscheidung im Blick. Am Markt wird über eine mögliche Ausweitung des PEPP-Ankaufvolumens spekuliert. Die meisten Analysten halten dies indes zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. Aus Sicht der Kreditmärkte glaubt die Commerzbank nicht, dass sich die EZB - anders als die US-Notenbank - bereits jetzt zum Kauf von Ramschanleihen durchringen wird. Derweil emittieren die Unternehmen wegen des hohen Liquiditätsbedarfs Anleihen wie nie zuvor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MTU spürt Krise im ersten Quartal weniger als befürchtet

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG hat seinen Umsatz im ersten Quartal noch gesteigert und beim Ergebnis geringere Rückgänge verzeichnet als von Analysten befürchtet. Im zweiten Quartal dürfte das Unternehmen jedoch die volle Wucht der Krise zu spüren bekommen.

Wintershall-Börsengang findet zunächst nicht statt

Der Börsengang von Wintershall DEA wird angesichts der aktuellen Situation an den Öl- und Finanzmärkten verschoben. Das Vorhaben finde im aktuellen Umfeld nicht statt, sagte BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel in einer Telefonpressekonferenz auf Nachfrage. Ursprünglich wollte BASF seine Mehrheitsbeteiligung an dem Öl- und Gasförderunternehmen im zweiten Halbjahr in Frankfurt an die Börse bringen.

Aixtron mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bekräftigt

Das Elektrotechnikunternehmen Aixtron hat das erste Quartal 2020 zwar mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen, seine Jahresprognose aber bekräftigt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den eigenen Geschäftsbetrieb stuft Aixtron gegenwärtig als nicht signifikant ein.

Audi erwartet 2020 deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang

Audi rechnet für das laufende Jahr Jahr wegen der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie mit massiven Belastungen. Sowohl die Auslieferungen als auch den Umsatz und das operative Ergebnis sieht die Volkswagen-Premiumtochter dieses Jahr deutlich unter dem Vorjahr. Wie Audi weiter mitteilte, wird auch der Netto-Cashflow unter dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Bertelsmann rechnet mit Belastungen in den nächsten Monaten

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann bekommt die Corona-Krise zu spüren. Der Umsatz sank im ersten Quartal, was vor allem den werbefinanzierten Geschäften - etwa der RTL Group - geschuldet war. Andere Geschäftsbereiche wie die Bertelsmann Music Group, die Arvato-Dienstleistungsgeschäfte und der Bildungsbereich legten zu. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zieht Bertelsmann zurück.

Deutsche Beteiligungs AG sieht Einbruch beim NAV um ein Fünftel

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Portfoliounternehmen deutlich zu spüren bekommen. Der Nettovermögenswert (NAV) der Private Equity Investments ging - bereinigt um die Ende Februar ausgezahlte Dividende von 1,50 Euro je Aktie - im ersten Halbjahr per 31. März um rund 20 Prozent zurück, wie das Unternehmen mitteilte.

Dic Asset bestätigt nach solidem Auftakt Jahresprognose

Die Dic Asset AG hat im ersten Quartal dank höherer Mieteinnahmen und Erträgen aus dem Immobilienmanagement deutlich mehr verdient. Die Jahresprognose bestätigte der SDAX-Konzern.

Dräger rechnet mit deutlichem Übertreffen der alten Jahresprognose

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk sieht sich angesichts der starken Zunahme der Bestellungen im Zuge der Corona-Pandemie bestens gerüstet, das bisher für dieses Jahr geplante Umsatz und Ergebnisniveau deutlich zu übertreffen. Das teilte der TecDAX-Neuling bei Vorlage seiner endgültigen Erstquartalszahlen mit, ohne dabei jedoch konkreter zu werden. Eine Konkretisierung der Jahresprognose behält sich Dräger unverändert für die Vorlage der Halbjahresergebnisse vor.

Evotec US-Tochter kooperiert mit Ology Bio bei Corona-Antikörpern

Evotecs US-Tochter Just - Evotec Biologics Inc ist eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Ology Bioservices Inc zur Entwicklung von Antikörpern gegen das Coronavirus eingegangen.

Porsche-Marge im 1. Quartal "nur noch" einstellig

Der Sportwagenhersteller Porsche hat bei sinkenden Verkäufen wegen anhaltend hoher Kosten im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das operative Ergebnis sank zum Vorjahr um 34 Prozent auf 0,6 Milliarden Euro, wie Porsche mitteilte. Die Umsatzrendite sackte auf 9,5 Prozent ab - üblicherweise erzielt Porsche deutlich zweistellige Renditen von rund 15 Prozent. Damit gehört das Unternehmen zu den profitabelsten Herstellern weltweit. Die Zahl der Auslieferungen sank um 5 Prozent.

RIB Software bleibt trotz starken Jahresauftakts vorsichtig

Die RIB Software SE hat im ersten Quartal 2020 bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Wie das im TecDAX und im SDAX notierte Unternehmen mitteilte, kletterte der Konzernumsatz um 39,8 Prozent auf 65,6 Millionen Euro. Das EBITDA legte um 21,9 Prozent auf 15,6 Millionen Euro zu. Mit einem Ausblick auf das laufende Jahr hält sich das Unternehmen angesichts der Unwägbarkeiten infolge der Corona-Pandemie weiterhin zurück.

Schwacher TV-Werbemarkt beschert RTL Umsatzrückgang - Streaming boomt

Rückläufige Werbeeinnahmen haben der RTL Group im ersten Quartal einen Umsatzrückgang beschert. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, sank der Umsatz im ersten Quartal trotz höherer Zuschauermarktanteile um 3,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Die Streaming-Geschäfte des Konzerns boomen unterdessen wegen des Lockdowns.

Takkt: Umsatz und EBITDA 2020 deutlich unter Vorjahr

Beim Büroausstatter Takkt hat die Corona-Pandemie bereits im ersten Quartal Spuren hinterlassen. Im Gesamtjahr werden die Folgen gravierend sein. Das im SDAX notierte Unternehmen erwartet einen deutlichen Rückgang von Umsatz und EBITDA.

United Internet setzt Aktienrückkaufprogramm aus

Die United Internet AG setzt ihr Anfang des Monats angekündigtes Aktienrückkaufprogramm schon wieder aus.

Vossloh spürt geringen Corona-Effekt in 1Q - Ausblick bestätigt

Vossloh hat im ersten Quartal Auswirkungen der Corona-Krise gespürt, dies jedoch "verhältnismäßig gering". Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen, wies aber auf mögliche Belastungen im Jahresverlauf durch temporäre bzw. weiterhin bestehender Produktionsstilllegungen und anderer Folgewirkungen hin.

Wacker Chemie zieht Ausblick zurück - Gewinnsteigerung im 1. Quartal

Die Wacker Chemie AG hat dank höherer Auslastung der Produktion im ersten Quartal mehr verdient. Angesichts der Unsicherheiten im Zuge der Corona-Pandemie gibt der Münchener Chemiekonzern nun aber keine Jahresprognose ab. In den kommenden Monaten werde man die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr viel deutlicher spüren, erwartet Konzernchef Rudolf Staudigl. Darauf reagiert die Gesellschaft mit Kurzarbeit und Investitionskürzungen.

Airbus braucht keine Liquiditätshilfen Frankreichs

Airbus-Chef Guillaume Faury bemüht sich nicht um Liquiditätshilfen des französischen Staats. Der Flugzeugbauer habe kein Problem mit seiner Liquidität, sagte der Manager dem französischen Radiosender RTL. Airbus habe sich schon zu Beginn der Corona-Krise Geld am Finanzmarkt besorgt.

Metallrecycler Befesa mit Gewinneinbruch - dennoch Dividende

Niedrige Metallpreise in Folge der Covid-19-Pandemie haben der Befesa SA im ersten Quartal einen Ergebniseinbruch um 22 Prozent beschert. Für das Gesamtjahr erwartet der Metallrecycler ein EBITDA zwischen 100 und 135 Millionen Euro, 2019 waren es 160 Millionen Euro gewesen. Im Juli will das Unternehmen dennoch eine Dividende von 0,44 Euro zahlen. Zudem sei eine zusätzliche Dividende im November geplant, abhängig vom Geschäftsverlauf der ersten drei Quartale.

British American Tobacco sieht schwächeren Umsatz im 2Q

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Nachfrage halten sich laut British American Tobacco in Grenzen. Der Zigarettenhersteller rechnet aber mit einem Lagerabbau und dementsprechend mit einem schwächeren Umsatzwachstum im zweiten Quartal.

Erste Group erwartet 2020 deutlichen Gewinnrückgang

Die Erste Group hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um nahezu 38 Prozent verzeichnet. Für das Gesamtjahr warnt die Bank aus Wien angesichts der sich verschlechternden globalen Wirtschaftsaussichten vor einer "wesentlichen" Verschlechterung der Profitabilität. An der Zahlung einer Dividende will die Bank festhalten, schränkt aber zugleich ein, dass "deren Höhe insbesondere von den herrschenden wirtschaftlichen Realitäten abhängig sein wird".

Glencore senkt Förderprognosen 2020

Der Rohstoffkonzern Glencore wird sein geplantes Förderpensum bei Kupfer und Kobalt dieses Jahr nicht erreichen. Das Unternehmen senkte die Prognose für die Rohstoffe, nachdem es im ersten Quartal weniger Kupfer, Kobalt und Kohle produziert hat.

KPN bestätigt nach Gewinnanstieg Jahresprognose

Der Telekomkonzern KPN hat dank Kostensenkungen seinen Nettogewinn im ersten Quartal um 35 Prozent auf 120 Millionen Euro gesteigert. Auch wenn die Corona-Krise Unsicherheiten erzeuge, werde an der Jahresprognose festgehalten, teilten die Niederländer mit.

