FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Post von 33,00 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen seien wohl deutlich von der weltweiten Viruskrise und ihren Folgen für die Wirtschaft belastet, schrieb Analyst Andre Mulder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen. Das Management der Post schaue aber auf die Zeit danach und halte die Unternehmensstruktur aufrecht für den kommenden Aufschwung./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

