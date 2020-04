Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung: Corona-Beschränkungen bis 10. Mai in Kraft

Vor der heutigen Abstimmung von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie haben Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) und einzelne Ministerpräsidenten die Hoffnung auf baldige weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen gedämpft. Braun sagte dem Fernsehsender n-tv, dass "wesentliche" Teile der derzeitigen Corona-Beschränkungen mindestens bis zum 10. Mai in Kraft bleiben werden. Die aktuellen Beschränkungen waren bislang bis zum 3. Mai befristet.

BDI: Rückkehr zur Produktion von jetzt an schrittweise möglich

Vor dem Bund-Länder-Treffen zum Vorgehen in der Corona-Pandemie hat die deutsche Industrie darauf hingewiesen, dass eine Rückkehr zur Produktion schrittweise möglich sei. Wichtig sei nun allerdings, dass die Politik den Rahmen für einen wirksamen Infektionsschutz setze. "Der Einstieg in stärkere wirtschaftliche Aktivität am Standort Deutschland rückt in immer greifbarere Nähe", erklärte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf.

Arbeitslosenzahl im April wegen Corona-Krise drastisch gestiegen

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist im April aufgrund der Corona-Krise erheblich unter Druck geraten und hat sich in saisonbereinigter Rechnung noch deutlich schlechter entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, stieg die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber März um 373.000. Damit sind nun 2,644 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich eine Zunahme um 95.000 Personen erwartet.

Heil: Im Jahresverlauf zeigt sich, ob BA Liquiditätshilfen braucht

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) muss in der Corona-Krise angesichts deutlich steigender Arbeitslosenzahlen und Kurzarbeits-Anträgen trotz ursprünglich hoher Rücklagen möglicherweise noch dieses Jahr auf Liquiditätshilfen aus dem Bundeshaushalt zurückgreifen. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eingeräumt, nachdem die BA für April einen drastischen Anstieg der Arbeitslosenzahl vermeldete.

Euroraum-BIP schrumpft im ersten Quartal um 3,8 Prozent

Die Wirtschaft des Euroraums ist im ersten Quartal 2020 unter der Einwirkung der Corona-Pandemie wie erwartet stark geschrumpft. Nach Mitteilung von Eurostat sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 3,8 Prozent und lag um 3,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten exakt diese Raten prognostiziert. Im vierten Quartal 2019 war das BIP noch um 0,1 bzw. 1,0 Prozent gestiegen.

VP Bank: Größere Revisionen bei BIP-Zahlen zu erwarten

Die liechtensteinische VP Bank weist darauf hin, dass die europäischen Statistikbehörden bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) kaum verlässliche Daten für den Monat März hatten. "Somit handelt es sich beim heute veröffentlichten Zahlenwerk tatsächlich im Wesentlichen um eine Schätzung - größere Revisionen der Daten sollten ins Kalkül gezogen werden", schreibt Chevolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Eurozone-Inflation sinkt im April auf 0,4 (März 0,7) Prozent

Die in der Eurozone ohnehin schon niedrige Inflation hat im April wegen der Coronavirus-Pandemie nochmals nachgelassen, allerdings nicht so stark wie erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank auf 0,4 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 0,2 Prozent vorhergesagt. Im März hatten die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 0,7 Prozent zugelegt.

Eurozone-Arbeitslosenquote steigt im März auf 7,4 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im März angesichts der vielen Betriebsschließungen wegen der Pandemie gestiegen. Allerdings war der Zuwachs nicht so stark wie erwartet. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Arbeitslosenquote auf 7,4 Prozent, nachdem sie im Februar bei 7,3 Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 7,7 Prozent prognostiziert.

Italien fällt im ersten Quartal in Rezession

Italiens Wirtschaft ist im ersten Quartal 2020 in eine Rezession geraten, da das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der strikten Abriegelung, die am 9. März begann, das zweite Quartal in Folge schrumpfte. Das BIP fiel in den ersten drei Monaten des Jahres um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Istat in einer ersten Schätzung meldete. Im vierten Quartal 2019 war das BIP um 0,3 Prozent gesunken.

Italiens Arbeitslosigkeit fällt im März überraschend

Die italienische Arbeitslosenquote ist im März überraschend zurückgegangen. Die Arbeitslosen haben aufgehört, nach Arbeit zu suchen, nachdem die Regierung die Ausgangssperren verstärkte, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Arbeitslosenquote fiel auf 8,4 Prozent nach einem nach unten revidierten Wert von 9,3 Prozent im Februar, wie die Daten der Statistikbehörde Istat zeigten. Dies ist die niedrigste Rate seit neun Jahren.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 500 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 500 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Am Vortag hatten fünf Banken eine Summe von 3,005 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,29 (zuvor: 0,32) Prozent.

Bank of Japan erwägt außerreguläre Ratssitzung

Die Bank von Japan (BoJ) wird möglicherweise eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um neue Finanzhilfen für Unternehmen zu beschließen, die von dem neuartigen Coronavirus betroffen sind. Diese Ankündigung machte Gouverneur Haruhiko Kuroda vor dem Parlament.

Union gewinnt erneut massiv in Umfrage

Die Union geht aus der Corona-Krise weiterhin gestärkt in den Wahlumfragen hervor. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 37 Prozent der wahlberechtigten Bundesbürger CDU/CSU wählen, ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Union damit noch einmal um 3 Prozentpunkte zulegen. Die SPD bleibt unverändert bei 16 Prozent.

Studenten in finanziellen Nöten wegen Corona können zinsfreies Darlehen bekommen

Wenn Studenten durch die Corona-Pandemie in finanzielle Nöte geraten, können sie ab nächster Woche ein zinsfreies Darlehen bei der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen. Sie bekommen dann bis zu 650 Euro im Monat, wie Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Berlin sagte. Das zinslose Darlehen soll bis zu ein Jahr laufen. Auch ausländische Studierende können es nutzen.

Spaniens BIP schrumpft im ersten Quartal stärker als erwartet

Spaniens Wirtschaft hat im ersten Quartal 2020 infolge der Corona-Pandemie eine Vollbremsung hingelegt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde INE sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 5,2 Prozent und lag um 4,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Volkswirte hatten Raten von minus 4,4 und minus 2,9 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal war das BIP noch um 0,4 bzw. 1,8 Prozent gestiegen.

HVPI-Inflation in Spanien fällt ins Negative

Die Verbraucherpreise in Spanien sind im April mit der Corona-Pandemie und den Ausgangssperren deutlich gesunken. Nach Angaben der Statistikbehörde INE fiel der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 0,6 Prozent. Im März hatte der Wert noch 0,1 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für April mit einer negativen Rate von 0,8 Prozent gerechnet.

IEA: Größter Rückgang der Energienachfrage seit 70 Jahren

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) prognostiziert, dass die weltweite Energienachfrage in diesem Jahr um 6 Prozent sinken wird, der größte prozentuale Rückgang seit 70 Jahren. Die IEA erklärte, dass die Ölnachfrage um 9 Prozent fallen könnte, wodurch der Ölverbrauch wieder das Niveau von 2012 erreichen würde, und die Kohlenachfrage könnte um 8 Prozent zurückgehen. Die weltweite Stromnachfrage wird voraussichtlich um 5 Prozent nachlassen.

Südkorea verzeichnet erstmals keine Corona-Neuinfektionen

Südkorea hat erstmals keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Zum ersten Mal seit dem ersten Auftreten des Virus im Land gebe es keine neuen, vor Ort übertragenen Infektionen, teilten die Gesundheitsbehörden am mit. Präsident Moon schrieb auf Facebook: "Zum ersten Mal seit 72 Tagen haben wir keine neuen Fälle im Inland mehr."

