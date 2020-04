Der Anlagenbauer Andritz hat im 1. Quartal mit 1,51 Mrd. Euro einen um 1,4 Prozent höheren Umsatz als in der Vorjahresperiode erwirtschaftet. Spezial das Pulp & Paper-Segement habe für die höheren Erlöse gesorgt. Der Geschäftsbereich Metals sei im Berichtszeitraum sowohl im Bereich Metals Forming (Schuler) als auch im Bereich Metals Processing mit sehr schwierigen Marktbedingungen konfrontiert gewesen, so das Unternehmen. Der zu Ende des letzten Jahres eingeleitete Kapazitätsabbau in Deutschland wird laut Andritz erst im Verlauf des zweiten Halbjahrs 2020 und verstärkt dann im Jahr 2021 wirksam werden. Trotz des geringfügig erhöhten Umsatzes ging das EBITA im Jahresvergleich um 15,3 Prozent zurück und betrug 70,1 Mio. Euro. Damit einhergehend verringerte ...

