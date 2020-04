Von Ciara Linnane

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Fast-Food-Kette McDonald's hat im ersten Quartal 2020 zwar weniger verdient als erwartet, der Umsatzrückgang fiel aber nicht so stark aus wie befürchtet. In den zwei Monaten bis Ende Februar habe man weltweit starke vergleichbare Umsätze und Ergebnisse erzielt, teilte die Gesellschaft aus Chicago mit. Dann aber habe die Covid-19-Krise sich erheblich ausgewirkt und Spuren in den Erstquartalszahlen hinterlassen.

"Die durch die Pandemie verursachte globale Krise hat unser Geschäft erheblich gestört, und wir operieren weiterhin in einem sehr herausfordernden Umfeld", sagte CEO Chris Kempczinski. Zwar seien 75 Prozent der Schnellrestaurants weltweit weiter in Betrieb, jedoch liege das Augenmerk dabei auf Drive-In, Takeaway und Essenslieferungen.

Um die finanzielle Flexibilität zu erhalten, habe man das Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt und neue Kredite von 6,5 Milliarden US-Dollar aufgenommen.

Im ersten Quartal rutschte der Nettogewinn auf 1,107 Milliarden Dollar oder 1,47 Dollar je Aktie ab, nach 1,328 Milliarden Dollar oder 1,72 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz knickte um 6 Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar ab. Der Factset-Konsens der Analysten lautete auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 Dollar bei Einnahmen von 4,67 Milliarden Dollar. In China seien 99 Prozent der Restaurants wieder in Betrieb, allerdings sei die Nachfrage geringer. Die Verbraucher seien noch nicht vollständig zu ihren vor Covid-19 gelebten Routinen zurückgekehrt.

Anfang des Monats hatte McDonald's seinen Jahresausblick zurückgezogen und schloss sich dabei den anderen Restaurantketten an.

