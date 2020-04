Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zürich (pta039/30.04.2020/14:00) - Die N+V AG verlängert die Annahmefrist des am 01.04.2020 veröffentlichten Kaufangebots bis zum 28.05.2020.



Die von der HETA ASSET RESOLUTION AG (zuvor Hypo Alpe-Adria-Bank International AG) begebenen Schuldtitel mit den ISIN



AT0000345483 / AT0000A00EZ4 / CH0028623145 / XS0147028061 / XS0147142276 / XS0147285547 / XS0148494320 / XS0148839243 / XS0149185745 / XS0149819004 / XS0151684981 / XS0161493811 / XS0162348857 / XS0162472517 / XS0163390163 / XS0163694895 / XS0163694978 / XS0164569187 / XS0165190066 / XS0165821074 / XS0165863233 / XS0165935247 / XS0166280346 / XS0166422823 / XS0169594057 / XS0169594727 / XS0170738263 / XS0171833030 / XS0173650028 / XS0184385937 / XS0184652567 / XS0187818595 / XS0191139574 / XS0198512732 / XS0200438223 / XS0203692727 / XS0209755981 / XS0210195003 / XS0210264411 / XS0210342316 / XS0210372065 / XS0215451633 / XS0217836179 / XS0217878841 / XS0218884194 / XS0219079794 / XS0219714564 / XS0232318831 / XS0232319300 / XS0232727411 / XS0232727684 / XS0232733492 / XS0244768635 / XS0272401356 / XS0281875483 / XS0289201484 / XS0292051835 / XS0293591995 / XS0293592613 / XS0293593421



wurden in der Regel 2016 im Rahmen des Angebots des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds ("KAF") an den KAF übertragen bzw. in die Nullkupon-Anleihen des KAF mit der ISIN XS1484645616 / ISIN XS1484645533 getauscht.



Neben der seinerzeit erhaltenen Abfindung haben die ehemaligen Inhaber der Schuldtitel einen Anspruch auf einen bedingten zusätzlichen Kaufpreis für den Fall, dass die vom KAF aus der Abwicklung der HETA erhaltenen Beträge einen Schwellenwert überschreiten. Es ist offen, wann und in welcher Höhe es zu einer Zahlung des Bedingten Zusätzlichen Kaufpreises kommt.



Die N+V AG bietet den ehemaligen Inhabern der Schuldtitel an, ihren Anspruch auf den Bedingten Zusätzlichen Kaufpreis bereits heute gegen Zahlung eines Geldbetrags zu veräußern.



Die Angebotsunterlagen können auf der Website der N+V AG abgerufen werden: https://www.nv.ag



Aussender: N+V AG Adresse: Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: FB Corporate Actions E-Mail: kontakt@nv.ag Website: www.nv.ag



