AXA Venture Partners, Orange Ventures und ISAI Cap Venture erwerben Anteile an InsideBoard, der erstenPlattform für organisatorisches Veränderungsmanagement

Das Start-up InsideBoard, Anbieter der ersten SaaS-Plattform für organisatorisches Veränderungsmanagement auf der Grundlage künstlicher Intelligenz, sammelt 25 Millionen Euro aus einer zweiten Finanzierungsrunde, die von AXA Venture Partners unter Beteiligung von Orange Ventures und ISAI Cap Venture durchgeführt wird, und bündelt damit seine Kräfte mit dem ursprünglichen Fonds Entrepreneur Venture.

"Diese Finanzierung zeigt eindeutig, dass es für Unternehmen absolut entscheidend ist, ihre Mitarbeiter umfassend und aus der Ferne einzubinden, damit die digitale Transformation Erfolg hat und die Fähigkeiten der Mitarbeiter weiterentwickelt werden. Sie untermauert die Gründungsvision von InsideBoard: Unternehmen können sich nur dann neu erfinden, wenn sie das individuelle Potenzial zur Förderung der kollektiven Transformation nutzen", sagte Michaël Bentolila, Mitbegründer und CEO von InsideBoard

25 Millionen Euro zur Beschleunigung des internationalen Wachstums

Die Finanzierung wird die Auslandsexpansion von InsideBoard insbesondere in die Vereinigten Staaten fördern und die auf künstlicher Intelligenz basierende Produktentwicklung und Stärkung seiner Beratungspartner mit der bevorstehenden Einführung der neuesten API-Version unterstützen.

InsideBoard verfolgt das Ziel, die führende SaaS-Plattform zu werden, um Teams an jedem Ort am Erfolg der Unternehmenstransformation zu beteiligen

Den Unternehmen bleibt keine Wahl mehr: Sie müssen ihre Herangehensweise an das Veränderungsmanagement revolutionieren, wenn sie Erfolg haben wollen. Bisher sind 75% der Transformationsprojekte gescheitert, weil sie auf einem herkömmlichen Ansatz des Veränderungsmanagements basierten, der den Fokus in erster Linie auf Schulungen setzte. Mit InsideBoard verfügen Unternehmen jetzt über eine einheitliche Plattform, die alle wichtigen Antriebsfaktoren für das Mitarbeiterengagement bietet, damit Transformationsprojekte von den Mitarbeitern unabhängig von ihrem Einsatzort angenommen werden.

"Mithilfe der künstlichen Intelligenz von InsideBoard können wir die besonderen Engagementmechanismen der einzelnen Mitarbeiter verstehen und ihnen so Schritt für Schritt den Weg zur Erreichung ihrer Ziele weisen. Dank InsideBoard können sich die Mitarbeiter jetzt genauso einbringen, wie sie es bereits in ihren täglichen Anwendungen tun", so Yohan Bentolila, Mitbegründer und CTO von InsideBoard.

Gartner Consulting bezeichnete die Plattform von InsideBoard als führend im Segment Digital Adoption Solutions. Es enthält Plattformen, die für den Erfolg von Transformationsprojekten entscheidend sind. Der Softwareanbieter Salesforce zeichnete InsideBoard mit dem Preis "Französischer ISV-Partner des Jahres 2020" in der Kategorie "Kunden- und Partnererfolg" aus.

Weitere Informationen:

Website:www.insideboard.com

Twitter: @insideboard_tw

Contacts:

Ansprechpartner für Pressevertreter:

Agence Henry Conseil

Nadia Rodionoff

agence@henryconseil.com

Tel: +33-1-46-22-76-43