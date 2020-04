Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den am Morgen von der Bundesagentur für Arbeit (BA) vermeldeten drastischen Anstieg der Kurzarbeits-Anzeigen für insgesamt bis zu 10,1 Millionen Menschen relativiert. Dies sei "eine riesig große Zahl", die sich aber im Verlauf von Monat zu Monat "anders darstellen" werde, sagte Heil bei einem Pressestatement in Berlin. "Ich rechne damit, dass das jetzt ein Peak von Zahlen ist". Er halte dies "nicht für einen Dauerzustand", erklärte der SPD-Politiker. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir dauerhaft und in jedem Monat eine Anmeldung von 10 Millionen haben werden", betonte Heil. Viele Unternehmen hätten erst einmal vorsorglich Kurzarbeit angemeldet.

Etwa Einzelhändler, die jetzt wieder ihre Geschäfte aufgemacht hätten, müssten dies unter Umständen gar nicht realisieren. In einigen Tagen oder Wochen werde man verifiziertere Zahlen haben, die auch abgerechnet seien. Heil wies zudem Befürchtungen der Arbeitgeber zurück, es werde zu Beitragssatzerhöhungen kommen. Darum gehe es in der gegenwärtigen Phase nicht.

Heil hatte bereits unmittelbar nach Bekanntgabe der neuen Arbeitsmarktzahlen durch die BA am Vormittag eingeräumt, diese müsse noch dieses Jahr trotz ursprünglicher Reserven von rund 26 Milliarden Euro möglicherweise auf Liquiditätshilfen aus dem Bundeshaushalt zurückgreifen. Die BA hatte für April einen drastischen Anstieg der Arbeitslosenzahl vermeldet. Saisonbereinigt nahm diese um 373.000 und nicht bereinigt um 308.000 auf 2,644 Millionen Menschen zu. Bei der BA gingen 751.000 Anzeigen von Betrieben auf Kurzarbeit für bis zu 10,1 Millionen Beschäftigte ein.

