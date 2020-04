ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,75 Euro belassen. Der Versorger habe in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen einen sehr soliden Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht die Iberdrola-Aktie als ein gutes defensives Investment für den Fall weiterer negativer Folgen durch die Covid-19-Krise./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 09:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

