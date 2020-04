Twitter erzielt in der Corona-Krise ein starkes Nutzerwachstum. Unter dem Strich muss der Kurznachrichtendienst jedoch einen Verlust verkraften - und das ist nicht das einzige, was die Anleger verunsichert.Twitter ist mit den Auswirkungen der Corona-Krise in die roten Zahlen gerutscht. Der Kurznachrichtendienst schloss das erste Quartal mit einem Verlust von 8,4 Millionen US-Dollar ab. Ein Jahr zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...