Über dem Fibonacci-Fächer im Monatschart würde sich die Lage für den DAX deutlich aufhellen. Dann würde es nicht nur zu einem Pullback nach dem Crash an diesen Fibonacci-Fächer kommen. Momentan kann sich der DAX aber noch nicht darüber halten. Es könnte also weiterhin nur ein Pullback sein, mit in der Folge wieder fallenden Kursen und einer möglichen neuen Abwärtswelle. Unter dem Fibonacci-Fächer sind Short-Positionen zu bevorzugen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 11.010 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.000, 10.900, 10.800 und 10.500 Punkten, nach oben bei 11.100, 11.150, 11.250, 11.490, 11.600 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und nach unten bei 10.486, 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell noch blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Anfang April bis Ende April seitwärts, dann von Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...