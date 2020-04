NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem Hoffnungen auf ein mögliches Medikament gegen Covid-19 den US-Börsen am Vortag zu deutlichen Gewinnen verholfen haben, wird die Wall Street am Donnerstag mit Abschlägen zu Handelsbeginn erwartet. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,5 Prozent nach.

Die Hoffnung auf ein Medikament stärkt zwar die Zuversicht der Investoren, dass die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat und die harten Maßnahmen zur Eindämmung bald weiter gelockert werden können. Die tiefen Spuren, die die Pandemie in der US-Wirtschaft und global hinterlassen hat, bereiten jedoch weiterhin große Sorge. Keine Akzente mehr setzen die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell vom Vortag, dass die US-Notenbank zu weiteren aggressiven Schritten bereit ist, um eine Erholung der US-Wirtschaft zu unterstützen. Auch die von der EZB wider Erwarten weiter gelockerte Geldpolitik bietet keine Kaufanreize.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 25. April zwar abgenommen, ist aber auf einem extrem hohen Niveau geblieben. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge um 603.000 auf 3.839.000. Die Stilllegung der US-Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt.

"Aus der Sicht der Investoren kommt es vor allem darauf an, dass ein Höhepunkt (bei den Arbeitslosenansprüchen) erreicht wird", so Sebastien Galy, Makrostratege bei Nordea Asset Management. "Wir haben eine Beschleunigung gesehen, und jetzt beginnt sie sich abzuschwächen."

Facebook und Tesla nach Zahlen fester - Twitter gibt nach

Facebook legen vorbörslich 7,2 Prozent zu. Der Betreiber des gleichnamigen sozialen Netzwerks hat im ersten Quartal von den Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie profitiert. Außerdem berichtete Facebook von einer Rückkehr der Werbekunden im April und einer Stabilisierung der Werbeeinnahmen, die im März eingebrochen waren.

Nutznießer der Pandemie, die viele Menschen zur Heimarbeit zwingt und auch die Freizeit zu Hause verbringen lässt, ist auch Microsoft. Das Unternehmen verzeichnete in seinem dritten Geschäftsquartal einen überraschend deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis. Für die Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben.

Twitter hat im ersten Quartal das stärkste Nutzerwachstum seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen eingefahren. Trotzdem rutschte der Kurzbotschaftendienst in die roten Zahlen, auch weil die Werbeerlöse sanken - vor allem zum Ende des Quartals. Die Aktie knickt 5,2 Prozent ein.

Qualcomm verbessern sich um 0,8 Prozent. Der Halbleiterhersteller hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertroffen.

Der Autobauer Tesla hat Investoren mit einem Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage nach dem Model 3 überrascht. Zudem erzielte der US-Konzern einen Umsatzsprung. Den Ausblick für das Gesamtjahr will Tesla bei Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal aktualisieren. Aktuell sei das Umfeld zu unsicher. Die Aktie rückt 6,8 Prozent vor.

Die US-Fast-Food-Kette McDonald's hat im ersten Quartal 2020 zwar weniger verdient als erwartet, der Umsatzrückgang fiel aber nicht so stark aus wie befürchtet. In den zwei Monaten bis Ende Februar habe man weltweit starke vergleichbare Umsätze und Ergebnisse erzielt, teilte die Gesellschaft aus Chicago mit. Dann aber habe die Covid-19-Krise sich erheblich ausgewirkt und Spuren in den Erstquartalszahlen hinterlassen. Die Aktie gibt 2 Prozent nach.

Kraft Heinz legen hingegen 2,3 Prozent zu. Der Nahrungsmittelhersteller hat den Umsatz im ersten Quartal zwar gesteigert. Der Gewinn ging aber zurück - bereinigt allerdings weniger stark als befürchtet.

Conoco Phillips hat wegen einer Änderung des Marktwerts von Cenovus Energy, niedriger Preise und nicht bargeldwirksamer Wertminderungen im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Beim bereinigten Ergebnis wurde jedoch die Markterwartung übertroffen. Die Titel des Energiekonzerns verbessern sich um 4 Prozent.

Ölpreise setzen Erholungsrally fort

Am Ölmarkt erholen sich die Preise weiter. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt aktuell um 12 Prozent auf 16,86 Dollar, Brent notiert 11,9 Prozent höher bei 25,22 Dollar. Händler führen den Preisanstieg auf Spekulationen zurück, dass die Lagerkapazitäten doch nicht so schnell wie befürchtet an ihre Grenzen stoßen. Auch Hoffnungen, dass die globale Wirtschaft schneller als erwartet wieder hochgefahren werden kann, stütze den Preis, heißt es. Am Vortag hatte das US-Energieministerium einen geringeren Aufbau der Rohölvorräte gemeldet als erwartet. Gleichzeitig war die Raffinerieauslastung wieder etwas gestiegen.

Der Goldpreis gibt 0,5 Prozent nach auf 1.704 Dollar. Am Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit steigenden Notierungen um 1,7 Basispunkte auf 0,61 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich wenig Bewegung. Der Euro notiert etwas fester bei 1,0878 Dollar nach 1,0848 am Mittwochabend.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 -1,2 0,20 -101,5 5 Jahre 0,34 -2,2 0,36 -158,7 7 Jahre 0,51 -2,7 0,53 -174,1 10 Jahre 0,61 -1,7 0,63 -183,4 30 Jahre 1,24 -0,9 1,25 -182,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0878 +0,03% 1,0866 1,0848 -3,0% EUR/JPY 115,95 -0,00% 115,66 115,74 -4,9% EUR/CHF 1,0564 -0,29% 1,0587 1,0572 -2,7% EUR/GBP 0,8693 -0,31% 0,8713 0,8731 +2,7% USD/JPY 106,60 -0,04% 106,60 106,68 -2,0% GBP/USD 1,2511 +0,31% 1,2471 1,2426 -5,6% USD/CNH (Offshore) 7,0602 -0,18% 7,0566 7,0812 +1,4% Bitcoin BTC/USD 8.818,76 -0,54% 9.274,51 8.344,76 +22,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 16,86 15,06 +12,0% 1,80 -71,6% Brent/ICE 25,22 22,54 +11,9% 2,68 -60,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.703,47 1.712,65 -0,5% -9,18 +12,3% Silber (Spot) 14,81 15,40 -3,8% -0,59 -17,0% Platin (Spot) 764,30 778,45 -1,8% -14,15 -20,8% Kupfer-Future 2,38 2,37 +0,1% +0,00 -15,3% ===

