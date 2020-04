Hamburg (ots) - Das für den 11. und 13. Juli geplante NDR Klassik Open Air im Maschpark in Hannover kann wegen der aktuellen Corona-Krise und dem damit verbundenen Verbot für Großveranstaltungen nicht stattfinden. Der NDR, Hannover Concerts und die Stadt Hannover bedauern dies sehr, die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie der beteiligten Künstlerinnen und Künstler steht aber an erster Stelle.Der NDR bittet Ticketinhaberinnen und -inhaber um etwas Geduld, bis der Veranstalter Hannover Concerts eine Entscheidung getroffen hat, ob die Eintrittspreise durch Gutscheine erstattet werden. Hannover Concerts arbeitet an einer Lösung und wird darüber in Kürze informieren.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4585445