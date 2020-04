96.948 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 9,82 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so DE000LS9BHW2: +1.16% vs. last gabb, -19.92% ytd, +30.60% seit Start 2013 . Alle drei Gesamtwerte, die ich mir ansehe, haben in den vergangenen Stunden markante Marken durchbrochen, dies in Richtung "weniger Minus". Der ATX hat nun weniger als -30% ytd, das wikifolio weniger als -20% ytd und das Depot sogar weniger als -10% ytd. Vor allem auf das wikifolio bin ich etwas stolz, ist es doch ein ATX-Follower und liegt besser als alle Austro-Fonds. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom ...

