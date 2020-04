Basel (ots) - Samuel Lanz wird ab 1. Oktober 2020 neuer Leiter der Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung bei Interpharma, dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen der Schweiz. Der 36-jährige Basler hatte in den vergangenen Jahren zentrale Stellen und führende Funktionen in der Politik und Verwaltung inne, zuletzt als Generalsekretär der FDP Schweiz, und konnte sich so weitreichende und vielfältige Erfahrungen in der Kommunikation und Kampagnenführung aneignen.Dr. René Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma erklärt: "Wir freuen uns, dass mit Samuel Lanz ein versierter Kommunikationsspezialist zu unserem Team stösst. Er verfügt über hervorragendes Fachwissen und breite Erfahrung im Campaigning. So können wir die Öffentlichkeit inskünftig noch besser über die Herausforderungen und Bedeutung der forschende Pharmaindustrie in der Schweiz sowie über den Pharmamarkt Schweiz, das Gesundheitswesen und die biomedizinische Forschung informieren."Über Interpharma:Interpharma wurde 1933 gegründet und ist der Verband der forschenden Pharmaindustrie in der Schweiz. Die 23 Mitgliedsunternehmen machen insgesamt mehr als 90 Prozent des Marktanteils für patentierte Medikamente in der Schweiz aus und investieren jährlich 7 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung in der Schweiz. Interpharma ist eine treibende Kraft für ein effizientes und qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen, das den Patienten einen schnellen Zugang zu innovativen Therapien und der bestmöglichen Versorgung bietet.Im In- und Ausland setzen wir uns dafür ein, dass die Patienten eine erstklassige Gesundheitsversorgung erhalten, Innovationen belohnt werden und unsere Industrie einen wesentlichen Beitrag zu Wohlstand, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz leisten kann.Pressekontakt:Dr. René BuholzerGeschäftsführer interpharma+41 78 743 65 95Original-Content von: Interpharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002276/100847009