NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem neuerlichen Kursschub vom Vortag ist den US-Börsen am Donnerstag erst einmal die Kraft ausgehen. Der US-Leitindex Dow gab im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 24 288,98 Punkte nach. Immerhin hatte er sich vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt. Am Vortag hatte dem Dow nicht mehr viel bis zur runden Marke von 25 000 Punkten gefehlt. Diese dürften die Börsianer weiter im Blick behalten.



Die Corona-Krise fordert derweil auf dem Arbeitsmarkt in den USA immer deutlicher ihren Tribut. Seit der Zuspitzung der Corona-Pandemie im März haben sich mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche belief sich nun auf 3,8 Millionen.



Der marktbreite S&P 500 gab um 1,06 Prozent auf 2908,28 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor lediglich 0,10 Prozent auf 8973,53 Punkte. Hier stützten gute Quartalsberichte von Tesla und Facebook , deren Aktien kräftig stiegen./bek/he



US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US30303M1027

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken