=== M O N T A G, 4. Mai 2020 *** 07:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q, München *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 2Q 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Beratungen (per Videokonferenz) zur Corona-Krise 12:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** - EU/Internationale Geberkonferenz (virtuell) zur Erforschung eines Corona-Impfstoffes, u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzlerin Merkel - Börsenfeiertag Japan, China D I E N S T A G, 5. Mai 2020 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:50 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 18. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q, Charenton-le-Pont *** 07:05 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefon-PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführlicher Umsatz 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Metzingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aßlar 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q, Garbsen *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie 08:05 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:30 CH/Verbraucherpreise April *** 09:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung zu Schadenersatzansprüchen eines Autokäufers gegen Volkswagen, Karlsruhe *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Anleihenkaufprogramm der EZB", Karlsruhe 10:00 DE/Bundesbank, Online-Veranstaltung zum Thema: "Covid-19 und die Auswirkungen auf die Banken in Deutschland", u.a. mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Bafin-Präsident Hufeld, EZB-Direktor Mersch und Finanzstaatssekretär Kukies *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Online-HV *** 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV 10:00 DE/Comdirect Bank AG, Online-HV *** 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Spitzen der Automobilindustrie *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März 11:00 EU/SSM-Chef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über jeweils 250 Mio EUR 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q, Wilmington *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 13:05 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin *** 14:30 US/Handelsbilanz März *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Börsenfeiertag Japan, Südkorea, China M I T T W O C H, 6. Mai 2020 *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA und Fresenius Medical Care, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q, Maintal 07:25 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q, Kirchheim/Teck *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV), Hannover *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefon-PK, 10:00 Analystenkonferenz), München 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q, Dortmund *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Zamudio *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Auftragseingang März *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, Herzogenaurach 08:15 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Essen 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Allianz SE, Online-HV 10:00 DE/VDMA, Online-PG zu "Studie Produktpiraterie 2020" *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Planegg *** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 3Q, New York 23:25 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q, Saskatoon *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Überprüfung der Corona-Maßnahmen *** - EU/Westbalkan-Gipfel (per Videokonferenz) - US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss), San Jose - Börsenfeiertag Japan D O N N E R S T A G, 7. Mai 2020 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin April 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), München 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1Q München *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q, Leuwen 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q, Heerlen 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris 07:25 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale *** 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Webcast), Unterföhring *** 07:30 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Dettingen 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 1Q, Würzburg 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Online-HV), Hannover 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid 07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 30, 2020 09:23 ET (13:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.