BERLIN (dpa-AFX) - In den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise hat es über eine sofortige Öffnung der Spielplätze eine kontroverse Debatte gegeben. Hamburg und Bremen seien für den Vorschlag des Bundes gewesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag. Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Bayern hätten sich dagegen für ein gemeinsames Vorgehen wie bei den Kitas ausgesprochen./bk/rm/tam/hoe/DP/fba

