PARIS (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen an Europas Börsen haben sich am Donnerstagnachmittag ausgeweitet. Nach einem verlustreichen Start des New Yorker Aktienhandels gaben auch an den europäischen Märkten die Kurse weiter nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,75 Prozent auf 2943,60 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht aber noch immer ein Aufschlag von 4,5 Prozent ab. Der deutsche Leitindex Dax büßte zuletzt 1,62 Prozent auf 10 928,28 Zähler ein.



Starken Gegenwind gibt es unverändert von der Konjunktur. So haben sich seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 25. April belief sich auf 3,8 Millionen. Zudem blieb auch der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago hinter den Erwartungen zurück./bek/he

