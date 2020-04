Das im Oktober von Wirecard in Auftrag gegebene Sondergutachten sollte endlich Klarheit bezüglich der ständigen Vorwürfe gegen den Zahlungsabwickler bringen. Am Dienstagmorgen sind die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfer von KPMG endlich veröffentlicht worden. "Belastende Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation wurden nicht gefunden", wie Wirecard umgehend per Adhoc-Meldung mitteilte. Den erhofften Befreiungsschlag brachte die monatelange Sonderprüfung dennoch nicht. Dafür enthält der mehrfach verschobene Bericht von KPMG zu viele Details, die neue Fragen aufwerfen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...